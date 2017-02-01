«Нефтехимик» продлил контракт с Назаровым (фото)
«Нефтехимик» подписал новое соглашение с главным тренером Андреем Назаровым, сообщается на официальном сайте нижнекамцев.
Специалист продолжит работу с командой в сезоне-2017/18.
А вот и новость!— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 1 февраля 2017 г.
Наш клуб подписал контракт с Андреем Назаровым, согласно которому тренер продолжит работу с командой в сезоне 2017-2018. pic.twitter.com/oKd5mrroQ1
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