Вихлянцева обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал Spb Ladies Trophy-2017
Российская
теннисистка Наталья Вихлянцева в двух сетах обыграла свою соотечественницу Дарью
Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Петербурге.
Счет по сетам – 7:6,
6:2.
Напомним, в четвертьфинале Вихлянцева сыграет с румынкой
Симоной Халеп, которая во втором круге обыграла Ану Конюх из Хорватии. Для 19-летней россиянки э
Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по
5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.
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