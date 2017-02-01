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Вихлянцева обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал Spb Ladies Trophy-2017

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в двух сетах обыграла свою соотечественницу Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Петербурге.

Счет по сетам – 7:6, 6:2.

Напомним, в четвертьфинале Вихлянцева сыграет с румынкой Симоной Халеп, которая во втором круге обыграла Ану Конюх из Хорватии. Для 19-летней россиянки это первый четвертьфинал серии Premier. Ранее она выходила в полуфинал турнира WTA ENGIE OPEN DE LIMOGES серии 125К.

Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.

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