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Gillette будет спонсировать турниры ESL

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Компания Gillette станет партнером киберспортивной организации ESL. 

Амбассадором Gillette в киберспорте станет владелец команды Origen — Энрике «xPeke» Седеньо Мартинез. Первым турниром при спонсорстве будет Intel Extreme Masters Katowice 2017.


Gillette — производитель аксессуаров для бритья и ухода за телом. Созданная в 1901 году американским изобретателем Кингом Кэмпом Жиллеттом фирма производит бритвенные системы, станки и лезвия к ним, аксессуары для бритья. В других видах спорта амбассадорами компании являются Тайгер Вудс, Лионель Месси и Неймар.

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