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Россиянин Антигулов ждет поединка с украинцем Крыловым в UFC

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории Гаджимурад Антигулов заявил, что свой следующий поединок может провести против украинца Никиты Крылова на турнире UFC.

- Следующим соперником в UFC, скорее всего, станет украинский боец Никита Крылов. Осталось решить некоторые формальности и дать положительный ответ. Пару месяцев назад Крылов хотел драться с моим кунаком Абдулкеримом Эдиловым, вызывая его на бой словами:»Давай без угроз, обещаний вывезти в лес и порезать» . Ну, что ж, Никита, пока у Абдулкерима дисквалификация вопрос в октагоне с тобою буду решать я, — написал Антигулов на своей страничке в Instagram.

❗️❗️❗️ Следующим соперником в #ЮФС,скорее всего,станет украинский боец Никита Крылов. Осталось решить некоторые формальности и дать положительный ответ. Пару месяцев назад Крылов @nikitakrylovufc хотел драться с моим кунаком Абдулкеримом Эдиловым @abdul_kerim_k95ra ,вызывая его на бой словами:"Давай без угроз,обещаний вывезти в лес и порезать" . Ну,что ж,Никита,пока у Абдулкерима дисквалификация вопрос в октагоне с тобою буду решать я. #россия #ufc #мма #дагестан #гуниб #2017 #fighter #спорт #mma

Фото опубликовано Антигулов Гаджимурад (@antigulov__gadjimurad__mma)

Напомним, что Антигулов дебютировал в UFC в 2016 году и в первом раунде победил Маркоса де Лиму сабмишеном.

Крылов в UFC провел девять боев, в которых одержал шесть побед.

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