Радионова и Туктамышева лидируют в короткой программе на Универсиаде
Бронзовый призер чемпионата мира-2015 российская фигуристка Елена Радионова стала лучшей в короткой программе на Универсиаде-2017 в Алма-Ате.
18-летняя спортсменка набрала 69,02 балла. Вторую строчку заняла еще одна россиянка - чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, набравшая 69,01. Третьей стала японка Рин Нитайя – 61,90.
Еще одна россиянка Алена Леонова заняла пятое место – 54,69. Произвольная программа у женщин состоится завтра.
Универсиада
Алма-Ата, Казахстан
Фигурное катание
Женщины
Короткая программа
1. Елена Радионова (Россия) - 69,02 балла
2. Елизавета Туктамышева (Россия) - 69,01
3. Рин Нитайя (Япония) - 61,90
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