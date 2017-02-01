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Радионова и Туктамышева лидируют в короткой программе на Универсиаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 российская фигуристка Елена Радионова стала лучшей в короткой программе на Универсиаде-2017 в Алма-Ате.

18-летняя спортсменка набрала 69,02 балла. Вторую строчку заняла еще одна россиянка - чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, набравшая 69,01. Третьей стала японка Рин Нитайя – 61,90.

Еще одна россиянка Алена Леонова заняла пятое место – 54,69. Произвольная программа у женщин состоится завтра. 

Универсиада

Алма-Ата, Казахстан 

Фигурное катание

Женщины

Короткая программа

1. Елена Радионова (Россия) - 69,02 балла

2. Елизавета Туктамышева (Россия) - 69,01

3. Рин Нитайя (Япония) - 61,90 

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