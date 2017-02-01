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Амосов проводит подготовку к бою за титул чемпиона мира в лагере Федора Емельяненко

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

3-кратный чемпион мира по боевому самбо, 22-летний Ярослав Амосов проводит подготовку к бою за титул  чемпиона мира в тренировочном лагере Федора Емельяненко в Старом Осколе. Супер-бой с участием Амосова  станет главным событием международного турнира PRIME SELECTION-2017, стартующего 18 марта в Краснодаре. 

«На подготовку к своему бою я поехал именно в Старый Оскол, я очень рад этому. Тут у ребят проходят сборы, Федор Емельяненко и Анатолий Токов готовятся к своим боям на Bellator 18 февраля. Здесь все ко мне очень хорошо относятся, и я благодарен им за это. Атмосфера удивительная, все очень доброжелательные и отзывчивые, со всеми можно обменяться опытом, я рад приезжать сюда снова и снова, и тренироваться с такими сильными ребятами, как они. Буду готовиться тут в течении месяца. На тренировках, в основном, стою в паре с Токовым, который немного тяжелее, но это только идет мне только на пользу. Еще работаю в парах с братьями Немковыми, Валентином Молдавским и Кириллом Сидельниковым. Они очень опытные и хорошие бойцы. Тренируем все сразу и ударную технику, и борьбу, и партер  - рассказал Ярослав Амосов.
«Очень вдохновляет присутствие Федора Емельяненко. Нравиться находиться вместе с ним на тренировках, стараюсь повторять  за ним. Он иногда подсказывает и помогает, это очень важно для того, чтобы тренироваться лучше и лучше. По поводу ближайшего боя Федора, Мэтт Митрион очень непростой соперник, но я вижу, как Федор тренируется. Хочу от всей души пожелать ему победы, думаю, многие этого хотят!», - добавил Ярослав.

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