Еременко, Хиетанен, Мозякин и Ильенко – лучшие игроки КХЛ в январе

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала лауреатов января.

Лучшим вратарем признан московский динамовец Александр Еременко, одержавший со своей командой победы в шести из девяти проведенных матчей, в том числе четыре - на ноль. Максимальная сухая серия голкипера составила 141 минуту 10 секунд. Еременко отразил 95,11% бросков при коэффициенте надежности 1,25. Он лучший в своем амплуа второй месяц подряд.

Среди защитников первенствовал партнер Еременко по команде Юусо Хиетанен. В 12 матчах он одержал вместе с командой 10 побед и набрал в них 11 (4+7) очков.

Лучшим нападающим стал Сергей Мозякин («Металлург» Мг), в 12 матчах набравший 18 (10+8) очков. Он набирал очки в 11 матчах и забрасывал шайбы в семи. На его счету - дубли в гостевых матчах с ЦСКА, московским «Динамо» и в домашнем со «Спартаком», а также победные голы в играх против бело-голубых, «Спартака» и «Ак Барса».

Среди новичков лучшим признан форвард «Локомотива» Артем Ильенко, в 12 матчах забросивший две шайбы, обе стали победными.