Спортивный директор «Боруссии»: Ройс в «Арсенале»? Ничего не знаю о его планах

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал информацию о желании полузащитника «шмелей» Марко Ройса стать игроком лондонского «Арсенала».

Ранее сообщалось, что в трансфере игрока сборной Германии лично заинтересован наставник «пушкарей» Арсен Венгер.

«Не хочу тратить время на обсуждение слухов. Ничего не знаю о его планах Ройса», – сказал Цорк, слова которого приводит Bild.

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел во всех турнирах 7 матчей, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 млн евро, а его контракт с немецким клубом рассчитан до 2019 года.



Добавим, что минувшим летом на Ройса пыталась приобрести «Барселона». Эту информацию подтвердил и сам игрок «Боруссии», заявив, что встречался с президентом сине-гранатовых.