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У Дерека Фишера украли пять чемпионских перстней

Источник:  Лента.РуКомментарии

У бывшего баскетболиста «Лейкерс» Дерека Фишера украли все его пять чемпионских перстней Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на TMZ.

Ограбление Фишера произошло в понедельник утром. Из его дома в Лос-Анджелесе были похищены драгоценности на сумму в 300 тысяч долларов. Среди пропавших вещей оказались пять чемпионских перстней НБА. Полиция Лос-Анджелеса начала расследование, пока никто не задержан.

Фишер вместе с «Лейкерс» пять раз становился чемпионом НБА (2000-2002 и 2009-2010). Карьеру защитник завершил в 2014-м году в возрасте 39 лет. В настоящее время экс-баскетболист строит карьеру на телевидении. 

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