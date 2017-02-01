Джеррард объяснил, почему Гризманн не перешел в «Юнайтед» этой зимой

Тренер академии «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о возможном трансфере форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед».

«Гризманн играет с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Эта команда успешно борется, у нее неплохие шансы на завоевание трофея. Антуан думает, что вариант с «Юнайтед» хорош, но он никуда не денется и летом», – приводит слова Джеррарда Goal.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Франции является главной трансферной целью «красных дьяволов» летом этого года. По сообщениям СМИ, «МЮ» готов выложить за нападающего 86 млн фунтов.

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