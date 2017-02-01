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Джеррард объяснил, почему Гризманн не перешел в «Юнайтед» этой зимой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренер академии «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о возможном трансфере форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед».

«Гризманн играет с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Эта команда успешно борется, у нее неплохие шансы на завоевание трофея. Антуан думает, что вариант с «Юнайтед» хорош, но он никуда не денется и летом», – приводит слова Джеррарда Goal.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Франции является главной трансферной целью «красных дьяволов» летом этого года. По сообщениям СМИ, «МЮ» готов выложить за нападающего 86 млн фунтов.

Тьерри Анри: Для «МЮ» будет здорово, если Гризманн переедет на «Олд Траффорд»

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