Дарья Касаткина: Сейчас мне нужно поправлять психологию

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась мнением о поражении в двух сетах от соотечественницы Натальи Вихлянцевой во втором круге Spb Ladies Trophy-2017.

- В начале игры Наташа немного нервничала, я за счет ошибок вышла вперед. В итоге она нашла свою игру и стала действовать лучше меня.

- Конкуренция в вашем возрасте очень велика?

- У нас хороший год, много сильных игроков: Бенчич, Остапенко, Конюх. У нас большая конкуренция. За счет этого мы можем расти, развиваться - без конкуренции нет роста.

- Вы начали год с победы над Кербер. В чем нужно еще добавлять в этом сезоне, чтобы сделать следующий шаг?

- Нужно поправлять психологию. Первый год был для меня проще: я была новенькой, никто не знал меня, я могла удивлять соперников, и мне не нужно было подтверждать столько очков. Я играла налегке. Сейчас все по-другому, ко мне тщательнее готовятся, меня знают. На турнирах есть давление из-за того, что мне нужно защищать рейтинг. Я наберусь опыта, и все станет проще.

- Сегодняшнее поражение - из области психологии?

- Я себя психологически чувствовала очень хорошо, практически не волновалась, но моя соперница была лучше, - передает слова Касаткиной корреспондент «Cоветского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Касаткина проиграла Вихлянцевой со счетом 6:7, 2:6. В четвертьфинале Вихлянцева сыграет с румынкой Симоной Халеп, которая во втором круге обыграла хорватку Ану Конюх.

Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.

В январе на Australian Open Касаткина одержала победу над экс первой ракеткой мира Анжеликой Кербер.

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