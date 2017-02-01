Андрей Каряка: Приезд Это’О был важной эмоциональной разрядкой для «Амкара»

Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка рассказал, как прошел первый тренировочный сбор команды в Турции.

- В целом сбором остались довольны, удалось выполнить все, что было запланировано. Ребята приехали на сбор достаточно в неплохом состоянии, поэтому долго «вкатываться» не пришлось – с первых дней началась продуктивная работа. Сборы были достаточно длинные, за весь период ребятам было предоставлено только два выходных. Футболистам нужно сказать «спасибо», все выдержали заданный режим, тренировались с полной отдачей. Первый сбор – всегда самый тяжелый. На втором легче не будет, но акценты расставим по-другому. Больше внимания уделим вопросам командного взаимодействия, увеличится количество контрольных матчей.



- Что интересного произошло на сборах вне футбольного поля?

- У нас был насыщенный график работы, еще раз повторюсь, сборы прошли очень интенсивно, поэтому времени на какие-то мероприятия вне поля не оставалось. Но, конечно, запомнилась встреча с Это’О: съездили в ресторан, пообедали, сфотографировались, пообщались в неформальной обстановке. Это была важная эмоциональная разрядка для команды.

Второй сбор «Амкар» также проведет в Турции. Он пройдет с 5 по 19 февраля.



