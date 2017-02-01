Андрей Каряка: Приезд Это’О был важной эмоциональной разрядкой для «Амкара»
Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка рассказал, как прошел первый тренировочный сбор команды в Турции.
- В целом сбором остались довольны, удалось
выполнить все, что было запланировано.
Ребята приехали на сбор достаточно в
неплохом состоянии, поэтому долго
«вкатываться» не пришлось – с первых
дней началась продуктивная работа.
Сборы были достаточно длинные, за весь
период ребятам было предоставлено
только два выходных. Футболистам нужно
сказать «спасибо», все выдержали заданный
режим, тренировались с полной отдачей.
Первый сбор – всегда самый тяжелый. На
втором легче не будет, но акценты
расставим по-другому. Больше внимания
уделим вопросам командного взаимодействия,
увеличится количество контрольных
матчей.
- Что
интересного произошло на сборах вне
футбольного поля?
- У нас был насыщенный график работы, еще раз повторюсь, сборы прошли очень интенсивно, поэтому времени на какие-то мероприятия вне поля не оставалось. Но, конечно, запомнилась встреча с Это’О: съездили в ресторан, пообедали, сфотографировались, пообщались в неформальной обстановке. Это была важная эмоциональная разрядка для команды.
Второй сбор «Амкар» также проведет в Турции. Он пройдет с 5 по 19 февраля.