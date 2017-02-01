Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Трактор- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Одд
Баскетбол  Зенит- : -Нижний Новгород
Хоккей  Салават Юлаев- : -СКА
Теннис  Гаврилова- : -Кузнецова
Бенди  Россия- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Каряка: Приезд Это’О был важной эмоциональной разрядкой для «Амкара»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка рассказал, как прошел первый тренировочный сбор команды в Турции.

- В целом сбором остались довольны, удалось выполнить все, что было запланировано. Ребята приехали на сбор достаточно в неплохом состоянии, поэтому долго «вкатываться» не пришлось – с первых дней началась продуктивная работа. Сборы были достаточно длинные, за весь период ребятам было предоставлено только два выходных. Футболистам нужно сказать «спасибо», все выдержали заданный режим, тренировались с полной отдачей. Первый сбор – всегда самый тяжелый. На втором легче не будет, но акценты расставим по-другому. Больше внимания уделим вопросам командного взаимодействия, увеличится количество контрольных матчей.

- Что интересного произошло на сборах вне футбольного поля?
У нас был насыщенный график работы, еще раз повторюсь, сборы прошли очень интенсивно, поэтому времени на какие-то мероприятия вне поля не оставалось. Но, конечно, запомнилась встреча с Это’О: съездили в ресторан, пообедали, сфотографировались, пообщались в неформальной обстановке. Это была важная эмоциональная разрядка для команды.

Второй сбор «Амкар» также проведет в Турции. Он пройдет с 5 по 19 февраля. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бранислав Иванович: У меня было большое желание вернуться в РоссиюНовичок «Зенита» 32-летний защитник Бранислав Иванович поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Официально: Иванович перешел в «Зенит»Защитник «Челси» Бранислав Иванович подписал контракт с «Зенитом», сообщается на официальном сайте петербуржцев.Гендиректор тульского «Арсенала»: В ситуации с Комбаровым клуб сработал великолепноГенеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о трансферной политике клуба.Бонусы для Ивановича. Свежие трансферные новости и слухиБонусы для Ивановича. Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Спартак» после сбора в ОАЭ вернулся в Москву«Спартак» после победного контрольного матча с «Копенгагеном» (2:1) завершил сбор в ОАЭ и ночным рейсом из Абу-Даби вернулся на родину, сообщается на официальном сайте красно-белых.Михаил Гершкович: Селекционеры «Спартака» работают в правильном направленииПредседатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович оценил трансферную кампанию «Спартака».«Крылья Советов» продадут Маргасова в «Локомотив»Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что защитник Тимофей Маргасов может продолжить карьеру в «Локомотиве».Панченко перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛПанченко перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Андрей Кобелев: Атака «Спартака» на сегодня - лучшая в чемпионате РоссииБывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил трансферную кампанию «Спартака».Виталий Мутко: Клубы РФПЛ могут применить систему паспорта болельщикаПрезидент РФС рассказал, что Fan ID может применяться российскими клубами, но уже после чемпионата мира.Юрий Белоус: Куда еще увеличивать расходы клубов? Футбол – командная играБывший советник президента московского «Локомотива» и генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус одобряет изменения в трансферной политике российских клубов, направленные на уменьшение трат.«Анжи»: Трансферная кампания не окончена, пока мы продолжаем расставаться с игрокамиРуководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов рассказал, что клуб еще не завершил зимнюю трансферную кампанию.Стадион «Динамо» будет сдан в эксплуатацию весной 2018 годаРуководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов сообщил, что футбольный стадион «Динамо» в Москве будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года.Дмитрий Ананко: Каррера воспользовался своим шансом в «Спартаке» на 100%Бывший защитник и тренер «Спартака» Дмитрий Ананко оценил работу с командой итальянского тренера Массимо Карреры.«Кинул снежок в игрока «Спартака» – купи детям бутсы». Ноу-хау «Томи»«Кинул снежок в игрока «Спартака» – купи детям бутсы». Ноу-хау «Томи»В томском клубе вычислили снежкометателя, который раскаялся в своем поступке и сделал добро детям.Иванович будет получать в «Зените» около 3,2 млн евро в годСерб Бранислав Иванович будет получать в «Зените» около 3,2 миллионов евро в год, сообщает mozzartsport.com.Рекорд «Спартака», потеря ЦСКА и гениальный гол Полоза. Обзор сборов (видео)Рекорд «Спартака», потеря ЦСКА и гениальный гол Полоза. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Фарфан тренировался в Испании по индивидуальной программеГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что полузащитник Джефферсон Фарфан тренируется на втором сборе команды в Испании по индивидуальной программе.Вадим Евсеев возглавит ивановский «Текстильщик»Бывший защитник «Спартака», «Локомотив» и сборной России Вадим Евсеев возглавит команду ПФЛ «Текстильщик» (Иваново).Матч 18-го тура РФПЛ «Томь» - «Ростов» перенесен в Ростов-на-ДонуМатч 18-го тура чемпионата России «Томь» — «Ростов» пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» 3 марта.
Главные новости
Футбол
Официально: Иванович перешел в «Зенит»
Футбол
«Текстильщик» объявил о назначении Евсеева главным тренером
Футбол
Василий Уткин: Дибале место в «Реале», а не среди носителей пижам
Биатлон
Логинов, Старых, Слепцова и Виролайнен вошли в состав сборной России на ЧМ в Хохфильцене
Футбол
Спортивный директор «Боруссии»: Ройс в «Арсенале»? Ничего не знаю о его планах
Хоккей
Еременко, Хиетанен, Мозякин и Ильенко – лучшие игроки КХЛ в январе
Фигурное катание
Радионова и Туктамышева лидируют в короткой программе на Универсиаде
Теннис
Вихлянцева обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал Spb Ladies Trophy-2017
Хоккей
«Нефтехимик» продлил контракт с Назаровым (фото)
Футбол
«Горбачев, Кремль, водка, Карпин». Тренеры команд-участниц Кубка конфедераций охарактеризовали Россию в нескольких словах
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Самюэль Это'О
Самюэль Это'Овсе новости
Андрей Каряка
Андрей Карякавсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости