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Логинов, Старых, Слепцова и Виролайнен вошли в состав сборной России на ЧМ в Хохфильцене

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Стал известен состав сборной России по биатлону на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене. Мировое первенство пройдет с 9 по 19 февраля 2017 года.

Отметим, что в состав сборной России попали биатлонисты, удачно выступившие на чемпионате Европы в Польше, - Александр Логинов, Ирина Старых, Дарья Виролайнен, Алексей Волков и Светлана Слепцова. 

Состав сборной России: 

Мужчины: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин.

Женщины: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых. 

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