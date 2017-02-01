Павлович готовится к бою против Сидельникова в США вместе с Кормье и Нурмагомедовым

Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович готовится к поединку за звание чемпиона Fight Nights в тяжелом весе против Кирилла Сидельникова в зале AKA JYM в Сан-Хосе (Калифорния, США).

Он тренируется с такими именитыми спортсменами, как Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев и Даниэль Кормье.

Напомним, бой Павлович — Сидельников состоится 31 марта в Москве.

Павлович за свою карьеру провел десять поединков и во всех одержал победы.