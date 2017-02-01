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Василий Уткин: Дибале место в «Реале», а не среди носителей пижам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин выразил мнение, что форвард «Ювентуса» Пауло Дибала должен переехать в чемпионат Испании.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Аргентины входит в сферу интересов «Барселоны» и мадридского «Реала».

«Дибале место в «Реале», а не среди носителей пижам», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

По информации СМИ, футболист также не ладит с наставником туринской команды Массимилиано Аллегри. Во время одного из матчей, Дибала отказался пожать руку главному тренеру после своей замены.

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