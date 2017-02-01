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«Текстильщик» объявил о назначении Евсеева главным тренером

Источник:  ФК «Текстильщик»Комментарии

Вадим Евсеев стал новым главным тренером «Текстильщика», сообщается на официальном сайте клуба из Иваново.

Напомним, с июня 2013 года по январь 2015 года 41-летний специалист уже работал в «Текстильщике», занимая должность старшего тренера.

С января 2015 по январь 2017 года Евсеев являлся ассистентом Гаджи Гаджиева в «Амкаре».

Новый наставник уже приступил к своим обязанностям: сегодня утром он провел первую ознакомительную тренировку.

«Текстильщик» занимает седьмую строчку в турнирной таблице зоны «Запад» ПФЛ.  


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