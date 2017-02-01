Наталья Вихлянцева: Я получила приглашение в сборную России на Кубок Федерации
Российская
теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась мнением о победе в двух сетах над соотечественницей
Дарьей Касаткиной во втором круге Spb Ladies Trophy-2017.
- Уже после матча я поняла, что войду в топ-100 или приближусь. Во время матча старалась не думать об этом - если начинаешь, то не будет победы.
- Почему в последнее время у вас такой подъем?
- Скорее всего победа на 25-тысячнике в Чехии дала толчок, показала, что могу играть на высоком уровне. А потом в Петербурге на 100-тысячнике. Я поверила в себя.
- За счет чего удалось после первого тяжелого
сета собраться?
- Я приспособилась, перестала нервничать. Даша Касаткина хорошо играет, а во втором мне удалось переломить ее.
- Вам предстоит матч против одной из сильнейших
теннисисток мира.
- Я уже играла против Симоны Халеп на первом турнире WTA. Это было два года назад, я попытаюсь извлечь что-то из того турнира. Я буду думать о том, что это соперник, которого можно обыграть.
- Берете у кого-то автографы или уже нет?
- У кого хотела, я уже взяла. У Надаля, Федерера... Винус Уильямс? Кажется, я тоже брала у нее автограф. А сейчас я смотрю, учусь. Сегодня она тренировалась на соседнем корте. Для меня это здорово.
- Будете участвовать в Кубке Федерации?
- Да, я получила приглашение после Australian Open. Это первый раз, когда я буду играть за сборную. Я очень рада, надеюсь достойно буду представлять Россию и все сложится хорошо, - передает слова Вихлянцевой корреспондент «Cоветского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Вихлянцева обыграла Касаткину со счетом 7:6, 6:2.
В четвертьфинале она сыграет с румынкой Симоной Халеп, которая во втором круге
обыграла хорватку Ану Конюх.
Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по
5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.
В первом раунде второй мировой группы Кубка Федерации-2017 Россия сыграет с Тайванем.
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Матч
Вихлянцева Н. (Россия) - Касаткина Д. (Россия) - 7:6, 6:2
Место и дата
01 февраля 14:15, , Онлайн-трансляция