Наталья Вихлянцева: Я получила приглашение в сборную России на Кубок Федерации

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась мнением о победе в двух сетах над соотечественницей Дарьей Касаткиной во втором круге Spb Ladies Trophy-2017.

- Уже после матча я поняла, что войду в топ-100 или приближусь. Во время матча старалась не думать об этом - если начинаешь, то не будет победы.

- Почему в последнее время у вас такой подъем?

- Скорее всего победа на 25-тысячнике в Чехии дала толчок, показала, что могу играть на высоком уровне. А потом в Петербурге на 100-тысячнике. Я поверила в себя.

- За счет чего удалось после первого тяжелого сета собраться?

- Я приспособилась, перестала нервничать. Даша Касаткина хорошо играет, а во втором мне удалось переломить ее.

- Вам предстоит матч против одной из сильнейших теннисисток мира.

- Я уже играла против Симоны Халеп на первом турнире WTA. Это было два года назад, я попытаюсь извлечь что-то из того турнира. Я буду думать о том, что это соперник, которого можно обыграть.

- Берете у кого-то автографы или уже нет?

- У кого хотела, я уже взяла. У Надаля, Федерера... Винус Уильямс? Кажется, я тоже брала у нее автограф. А сейчас я смотрю, учусь. Сегодня она тренировалась на соседнем корте. Для меня это здорово.

- Будете участвовать в Кубке Федерации?

- Да, я получила приглашение после Australian Open. Это первый раз, когда я буду играть за сборную. Я очень рада, надеюсь достойно буду представлять Россию и все сложится хорошо, - передает слова Вихлянцевой корреспондент «Cоветского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Вихлянцева обыграла Касаткину со счетом 7:6, 6:2. В четвертьфинале она сыграет с румынкой Симоной Халеп, которая во втором круге обыграла хорватку Ану Конюх.

Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.

В первом раунде второй мировой группы Кубка Федерации-2017 Россия сыграет с Тайванем.

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