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Александр Шмурнов: Миньоле великолепен, седьмой отбитый пенальти – не статистика, а класс

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов прокомментировал игру голкипера «Ливерпуля» Симона Миньоле в матче 23-го тура АПЛ с «Челси».

Напомним, бельгиец при счете 1:1 не позволил форварду «синих» Диего Косте реализовать пенальти.

«Миньоле великолепен, конечно. Седьмой отбитый пенальти за «Ливерпуль» – это уже не просто статистика, это класс», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

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Матч

Ливерпуль - Челси - 1:1 (0:1)

Голы

Луиз 24 (0:1). Вейналдум 58 (1:1).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клайн, Матип, Коутиньо (Мане, 76), Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Джан, Лаллана (Ориги, 90), Фирмино

Челси: Куртуа, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Луиз, Канте, Мозес, Виллиан (Фабрегас, 83), Азар (Педро, 71), Матич, Коста (Батшуайи, 90)

Незабитые пенальти

Коста (Челси), 78

Предупреждения:

Хендерсон, 45; Милнер, 60 - Виллиан, 80

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

31 января 23:00, Энфилд, Текстовая трансляция


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