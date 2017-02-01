Александр Шмурнов: Миньоле великолепен, седьмой отбитый пенальти – не статистика, а класс
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов прокомментировал игру голкипера «Ливерпуля» Симона Миньоле в матче 23-го тура АПЛ с «Челси».
Напомним, бельгиец при счете 1:1 не позволил форварду «синих» Диего Косте реализовать пенальти.
«Миньоле великолепен, конечно. Седьмой отбитый пенальти за «Ливерпуль» – это уже не просто статистика, это класс», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
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Матч
Голы
Луиз 24 (0:1). Вейналдум 58 (1:1).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клайн, Матип, Коутиньо (Мане, 76), Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Джан, Лаллана (Ориги, 90), Фирмино
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Луиз, Канте, Мозес, Виллиан (Фабрегас, 83), Азар (Педро, 71), Матич, Коста (Батшуайи, 90)
Незабитые пенальти
Коста (Челси), 78
Предупреждения:
Хендерсон, 45; Милнер, 60 - Виллиан, 80
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
31 января 23:00, Энфилд, Текстовая трансляция