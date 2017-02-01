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Денис Казанский: Канте проводит второй подряд выдающийся сезон, феноменальный показатель

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский, работавший на игре 23-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Челси», выразил мнение, что лучшим игроком встречи является полузащитник «синих» Н'Голо Канте.

«Канте – лучший игрок матча абсолютно по всем характеристикам. Во всех схемах, которые Конте использовал в этом матче (по ходу второго тайма было два перестроения), француз был ведущим футболистом. На него легла вся тяжесть игры в обороне при мощном позиционном давлении «Ливерпуля», он же организовывал контратаки при отборе мяча. Все шло через Канте, он был везде.

В конце второго тайма он чуть было не стал автором голевой передачи: здорово выкатил мяч на Педро, и тот мог сделать счет 2:1. Канте проводит уже второй подряд выдающийся сезон, феноменальный показатель для английского чемпионата», – написал Казанский в своей колонке на официальном сайте «Матч ТВ».

Отметим, что в прошлом сезоне Канте выступал за «Лестер» и помог ему выиграть чемпионат Англии. 

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