Неманья Матич: Сентябрьский разгром от «Арсенала»? В субботу картина будет другая

Полузащитник «Челси» Неманья Матич поделился ожиданиями от субботней встречи с «Арсеналом» в 24-м туре чемпионата Англии.

Напомним, сентябрьский матч между этими командами завершился убедительной победой команды Арсена Венгера со счетом 3:0. C тех пор «аристократы» в 17 играх АПЛ одержали 15 побед и сейчас лидируют в таблице турнира, опережая «канониров» на 9 очков.

«Можно проиграть матч, но самое важное - как ты выглядел на поле. В той игре с «Арсеналом» мы выглядели неважно. Уступать без борьбы - нехарактерно для нас. Это был плохой день для нашей команды, а «Арсенал» был хорош, - приводит слова серба Evening Standard. - Но я уверен, что в субботу картина будет другая. Мы готовы - и ментально, и физически. Уверен, болельщики получат удовольствие от предстоящей встречи».

Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» начнется в 15:30 мск.













