Эдуард «Edward» Абгарян: Vega Squadron — наверное, лучшая организация, в которой я был

Игрок команды Vega Squadron по League of Legends Эдуард «Edward» Абгарян в интервью CyberSport.ru рассказал о Vega Squadron, тренировках команды и поражении в финале LCL от Albus NoX Luna.



«Vega Squadron — наверное, лучшая организация, в которой я был. Ни в Европе, ни в Америке игрокам не давали столько же, сколько даёт Vega. Кроме игры и нарабатывания синергии нам не о чем беспокоиться. У нас есть игровой дом; повар, который готовит нам три раза в день; есть хорошие компьютеры, нормальный интернет. Нам просто надо сидеть и работать.



С командами из Challenger Series мы тренируемся довольно часто. В основном наши оппоненты — турецкие команды. Примерно раз в пару недель мы играем с командами из EU LCS, у них очень загруженный график. Но когда что-то отменяется, они мне пишут и мы тренируемся.



Игроки не верили в то, что мы приедем на финал и победим. Ну и Albus NoX была лучше. Еще у нас возникла проблема с коммуникацией: в команде был игрок из Швеции, и он не понимал русского. Нам постоянно приходилось переводить на английский и обратно. Это мешало нам быстро принимать решения во время игры. Наш оппонент, если что-то хотел делать, то не боялся и просто делал это, а мы не успевали отвечать».



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