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Агент Доннаруммы: Нам нужно время, чтобы все обдумать и сделать правильный выбор

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, похвалил своего клиента, а также ответил на вопрос о его будущем.

Ранее сообщалось, что «Милан» планирует предложить игроку сборной Италии новый контракт с зарплатой в 5 млн евро за сезоне.

«Есть ли человек, готовый критиковать Доннарумму? Мы готовы принять удар. На мой взгляд, Джиджи – само совершенство. Вообще, как можно критиковать этого голкипера? Доннарумма очень скромный парень, он отдает все. В чем его значение? Он велик. 

Его будущее? Нам нужно время, чтобы все обдумать и сделать правильный выбор. Пока ничего не произошло. Интерес «Ювентуса»? Спросите об этом у них», – сказал Райола, слова которого приводит Gazzetta Dello Sport.

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