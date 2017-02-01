«Зенит» – «Одд». Егор Бабурин сыграет в воротах
Стал известен состав «Зенита» на товарищеский матч против норвежского «Одда».
Вратарь: Егор Бабурин;
защитники: Александр Анюков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Евгений Чернов;
полузащитники: Ибрагим Цаллагов, Павел Могилевец, Жулиано, Йоан Молло;
форварды: Лука Джорджевич, Артем Дзюба.
В запасе остались все остальные игроки, которые отправились на второй сбор команды.
Напомним, второй сбор «Зенит» проводит в Испании. Команда провела два товарищеских матча - с «Волеренгой» (1:0) и «Легией» (2:0).
Матч с «Оддом» начнется в 18:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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