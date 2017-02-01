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ВИДЕО ДНЯ: экс-чемпион UFC Вердум провел мастер-класс для детей Кадырова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум провел мастер-класс для детей из Грозного в клубе «Ахмат».

Об этом сообщил президент Чеченской республики Рамазан Кадыров. В мероприятии также участвовали и дети самого Кадырова.

Дорогие друзья! Шейх-Мохаммад и Шейх-Ахмад накануне вечером дали наглядный урок всем, кто интересуется, с какого возраста нужно и можно заниматься боксом. Мальчикам всего лишь по два годика, но они уверенно чувствуют себя в боксе, который плавно переходит в борьбу, а затем и в смешанные единоборства. Тренерами у них были легендарный боец смешанных боевых единоборств, чемпион мира UFC, двукратный чемпион мира в европейском джиу-джитсу Фабрисиу Вердум @werdum , чемпион мира, боец UFC Абдул-Керим Эдилов @abdul_kerim_k95ra , чемпион Японии и мира Лечи Курбанов @kurbanov_78 , чемпион мира Хамзат Устарханов @hamzatboxing_trener . Большую тренировку с знаменитыми спортсменами провели и Ахмад, Эли, Адам. Тренеры показали им приёмы, которые можно назвать высшим пилотажем. А я в это время вёл на весь мир прямой репортаж в Instagram, который смотрели тысячи подписчиков. Любите спорт, и вы почувствуете прилив сил, здоровья, уверенности в своих возможностях! #Кадыров #Россия #Чечня #Спорт

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Напомним, что Вердум часто приезжает в Грозный и является членом команды клуба «Ахмат».

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