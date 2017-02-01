ВИДЕО ДНЯ: экс-чемпион UFC Вердум провел мастер-класс для детей Кадырова

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум провел мастер-класс для детей из Грозного в клубе «Ахмат».

Об этом сообщил президент Чеченской республики Рамазан Кадыров. В мероприятии также участвовали и дети самого Кадырова.

Напомним, что Вердум часто приезжает в Грозный и является членом команды клуба «Ахмат».