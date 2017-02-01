Жозе Моуринью: Мы можем вернуться в Лигу чемпионов, выиграв Лигу Европы, «МЮ» это по силам
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что его подопечные имеют хорошую возможность вернуться в Лигу чемпионов.
«Лично мне очень не хватает Лиги чемпионов, но у нас есть время, чтобы вернуться в этот турнир. Мы можем выиграть Лигу Европы или занять место в первой четверке АПЛ. На мой взгляд, что одна, что другая цель вполне по силам «Юнайтед», – сказал Моуринью, слова которого приводит Goal.
На данный момент «красные дьяволы» занимают 6 место в таблице АПЛ, набрав 41 очко.
В 1/16 финала Лиги Европы английский клуб сыграет с «Сент-Этьеном».
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