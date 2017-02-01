Анфиса Резцова: Малышко в сборной? Это странно, но тренерам виднее

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала «Советскому спорту» включение в состав сборной России на чемпионат мира ряда спортсменов.

– Малышко в сборной? Странно… Он такой нестабильный был, результаты неубедительные. Но раз руководство команды так считает, то нет вопросов. Главное, чтоб не задвигали тех, кто лучше на сегодняшний день. Это было бы обидно.

А вот Логинов заслужил попадание в команду на 100 процентов. Здесь тренеры молодцы, что поступили по спортивному принципу. Да, он совершил в своей спортивной жизни ошибку, но что – всю жизнь его за это гнобить? Это было бы несправедливо.

Что касается Дарьи Виролайнен, я рада, что наконец-то она попала в первую сборную. Функционально она посильнее тех будет, кто постоянно вызывался на Кубок мира. Конечно, меня беспокоит ее стрельба стоя. Нашелся бы человек, который сделал бы ей подсказку, исправил ошибку, какую она все время делает. Думаете, нельзя исправить стрельбу одномоментно? Иногда – можно. По крайней мере, в моей собственной карьере такое было, – отметила Анфиса Резцова.