Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Трактор1 : 2ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Одд
Баскетбол  Зенит- : -Нижний Новгород
Хоккей  Салават Юлаев0 : 2СКА
Теннис  Гаврилова- : -Кузнецова
Бенди  Россия- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Ловчев: Иванович звезд с неба не хватал, но всегда был надежен. «Зенит» сделал хорошее приобретение

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал переход Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит». 

- Иванович – игрок, который звезд с неба не хватал, но всегда был очень надежен. Да, выше своей планки не прыгал, но и ниже не опускался. Нет у Ивановича колебаний, он стабильно показывает высокий уровень игры, - сказал Евгений Ловчев. 

- Сейчас Бранислав перестал попадать в основу «Челси». Но это все дело вкуса. Просто пришел новый тренер, который не видел его в составе. Так что для «Зенита» Иванович – это хорошее приобретение, - добавил Ловчев.

Напомним, 32-летний сербский защитник подписал контракт с петербургским клубом на 2,5 года с возможностью продления еще на год. 

Полная версия обзора Евгения Ловчева трансферов РФПЛ - в ближайшее время на сайте «Советского спорта»

Панченко перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Иванович перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛИванович перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит» может купить полузащитника «Кубани» Якубу«Зенит» в зимнее трансферное окно может приобрести полузащитника «Кубани» Дениса Якубу и отдать его в аренду «Крыльям Советов», сообщает Sportbox.Зоран Тошич: Посмотрим, что покажет «Спартак», но ЦСКА далеко красно-белых не отпуститПолузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможном чемпионстве «Спартака», а также заявил, что армейцы не собираются просто так отдавать титул чемпиона России.Мората отказался от перехода в «Челси» и нацелился на место в основе «Реала»Главный тренер «Челси» Антонио Конте не оставляет попыток приобрести форварда мадридского «Реала» Альваро Морату.«Челси» могут наказать за брошенную его фанатами бутылку в игрока «Ливерпуля» Вейналдума«Челси» могут наказать за брошенную его фанатами бутылку в игрока «Ливерпуля» ВейналдумаФутбольная ассоциация Англии может применить санкции в отношении «Челси» за эпизод с участием его болельщиков в гостевом матче 23-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1) .Василий Уткин: Трансфер Ивановича? Непонятно, что Луческу хочет сделать с «Зенитом»Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин - о трансфере защитника Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».«Зенит» – «Одд». Егор Бабурин сыграет в воротахСтал известен состав «Зенита» на товарищеский матч против норвежского «Одда».Неманья Матич: Сентябрьский разгром от «Арсенала»? В субботу картина будет другаяПолузащитник «Челси» Неманья Матич поделился ожиданиями от встречи с «Арсеналом» в 24-м туре чемпионата Англии.Денис Казанский: Канте проводит второй подряд выдающийся сезон, феноменальный показательКомментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский, работавший на игре 23-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Челси», выразил мнение, что лучшим игроком встречи является полузащитник «синих» Н'Голо Канте.Александр Шмурнов: Миньоле великолепен, седьмой отбитый пенальти – не статистика, а классКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов прокомментировал игру голкипера «Ливерпуля» Симона Миньоле в матче 23-го тура АПЛ с «Челси».Андрей Каряка: Приезд Это’О был важной эмоциональной разрядкой для «Амкара»Тренер «Амкара» Андрей Каряка рассказал, как прошел первый тренировочный сбор команды в Турции.Бранислав Иванович: У меня было большое желание вернуться в РоссиюНовичок «Зенита» 32-летний защитник Бранислав Иванович поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Официально: Иванович перешел в «Зенит»Защитник «Челси» Бранислав Иванович подписал контракт с «Зенитом», сообщается на официальном сайте петербуржцев.Гендиректор тульского «Арсенала»: В ситуации с Комбаровым клуб сработал великолепноГенеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о трансферной политике клуба.Бонусы для Ивановича. Свежие трансферные новости и слухиБонусы для Ивановича. Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Спартак» после сбора в ОАЭ вернулся в Москву«Спартак» после победного контрольного матча с «Копенгагеном» (2:1) завершил сбор в ОАЭ и ночным рейсом из Абу-Даби вернулся на родину, сообщается на официальном сайте красно-белых.Михаил Гершкович: Селекционеры «Спартака» работают в правильном направленииПредседатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович оценил трансферную кампанию «Спартака».«Крылья Советов» продадут Маргасова в «Локомотив»Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что защитник Тимофей Маргасов может продолжить карьеру в «Локомотиве».Андрей Кобелев: Атака «Спартака» на сегодня - лучшая в чемпионате РоссииБывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил трансферную кампанию «Спартака».Виталий Мутко: Клубы РФПЛ могут применить систему паспорта болельщикаПрезидент РФС рассказал, что Fan ID может применяться российскими клубами, но уже после чемпионата мира.
Главные новости
Хоккей
«Салават Юлаев» – СКА. Онлайн
Футбол
Официально: Иванович перешел в «Зенит»
MMA
ВИДЕО ДНЯ: экс-чемпион UFC Вердум провел мастер-класс для детей Кадырова
Футбол
«Зенит» может купить полузащитника «Кубани» Якубу
Футбол
Зоран Тошич: Посмотрим, что покажет «Спартак», но ЦСКА далеко красно-белых не отпустит
Футбол
«Челси» могут наказать за брошенную его фанатами бутылку в игрока «Ливерпуля» Вейналдума (фото)
Футбол
Евгений Ловчев: Иванович звезд с неба не хватал, но всегда был надежен. «Зенит» сделал хорошее приобретение
Биатлон
Анфиса Резцова: Малышко в сборной? Это странно, но тренерам виднее
Футбол
Жозе Моуринью: Мы можем вернуться в Лигу чемпионов, выиграв Лигу Европы, «МЮ» это по силам
Хоккей
«Сент-Луис» отправил Хичкока в отставку
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Евгений Ловчев
Евгений Ловчеввсе новости
Бранислав Иванович
Бранислав Ивановичвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости