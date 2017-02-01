Евгений Ловчев: Иванович звезд с неба не хватал, но всегда был надежен. «Зенит» сделал хорошее приобретение

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал переход Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».



- Иванович – игрок, который звезд с неба не хватал, но всегда был очень надежен. Да, выше своей планки не прыгал, но и ниже не опускался. Нет у Ивановича колебаний, он стабильно показывает высокий уровень игры, - сказал Евгений Ловчев.



- Сейчас Бранислав перестал попадать в основу «Челси». Но это все дело вкуса. Просто пришел новый тренер, который не видел его в составе. Так что для «Зенита» Иванович – это хорошее приобретение, - добавил Ловчев.



Напомним, 32-летний сербский защитник подписал контракт с петербургским клубом на 2,5 года с возможностью продления еще на год.

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