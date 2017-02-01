Василий Уткин: Трансфер Ивановича? Непонятно, что Луческу хочет сделать с «Зенитом»

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – о трансфере защитника Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».

«Иванович? У «Зенита» столько игроков, что все труднее и труднее пробиться в основу. Я не понимаю, зачем команда столько набрала футболистов. Но помню, что Луческу как-то отметил, что при матчах сборных он не может набрать футболистов для игровых тренировок.

Сейчас видно идет какой-то масштабный процесс в команде, но пока непонятен итог. Непонятно, что Луческу хочет сделать с командой», – приводит слова Уткина «Спорт FM».

Ранее стало известно, что Иванович подписал с «Зенитом» контракт на 2,5 года с возможностью продления на один сезон.

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