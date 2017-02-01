«Челси» могут наказать за брошенную его фанатами бутылку в игрока «Ливерпуля» Вейналдума (фото)
Футбольная ассоциация Англии может применить санкции в отношении «Челси» за эпизод с участием его болельщиков в гостевом матче 23-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1), сообщает The Sun.
На 58-й минуте встречи из сектора с фанатами «синих» в направлении полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума была брошена пивная бутылка. Голландец несколькими мгновениями ранее сравнял счет и побежал праздновать этот успех к домашней трибуне «Энфилда».
Матч
Голы
Луиз 24 (0:1). Вейналдум 58 (1:1).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клайн, Матип, Коутиньо (Мане, 76), Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Джан, Лаллана (Ориги, 90), Фирмино
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Луиз, Канте, Мозес, Виллиан (Фабрегас, 83), Азар (Педро, 71), Матич, Коста (Батшуайи, 90)
Незабитые пенальти
Коста (Челси), 78
Предупреждения:
Хендерсон, 45; Милнер, 60 - Виллиан, 80
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
31 января 23:00, Энфилд, Текстовая трансляция