«Челси» могут наказать за брошенную его фанатами бутылку в игрока «Ливерпуля» Вейналдума (фото)

Футбольная ассоциация Англии может применить санкции в отношении «Челси» за эпизод с участием его болельщиков в гостевом матче 23-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1), сообщает The Sun.

На 58-й минуте встречи из сектора с фанатами «синих» в направлении полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума была брошена пивная бутылка. Голландец несколькими мгновениями ранее сравнял счет и побежал праздновать этот успех к домашней трибуне «Энфилда».



