Мората отказался от перехода в «Челси» и нацелился на место в основе «Реала»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не оставляет попыток приобрести форварда мадридского «Реала» Альваро Морату.

По информации издания Goal, итальянский специалист пытался приобрести игрока сборной Испании минувшим летом, а также в зимнее трансферное окно. Отмечается, что следующая попытка «Челси» состоится летом 2017 года.

Также сообщается, что футболист не стал менять клубную прописку, поскольку решил доказать главному тренеру «Реала» Зинедину Зидану свою состоятельность и завоевать место в основе.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард провел во всех турнирах за «Реал» 21 матч, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает испанца в 40 млн евро, а его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2019 года.

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