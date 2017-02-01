Зоран Тошич: Посмотрим, что покажет «Спартак», но ЦСКА далеко красно-белых не отпустит

Полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможном чемпионстве «Спартака», а также заявил, что армейцы не собираются просто так отдавать титул чемпиона России.

«Думаю, что возможное чемпионство «Спартака» не станет для нас трагедией. У Акинфеева, Игнашевича и братьев Березуцких уже по шесть титулов чемпиона, а у красно-белых за это время ноль. Если они возьмут один, я не увижу в этом трагедии, а нам надо все сделать, чтобы до этого не дошло.

Чтобы стать чемпионом России, нужно много удачи. Ты не можешь каждый матч выигрывать только за счет качественной игры. Что «Спартак» и делает в этом сезоне, побеждая с минимальной разницей. Посмотрим, что покажут красно-белые дальше. Совсем недавно мы выиграли 10 игр подряд и стали чемпионами. Это доказывает, что ЦСКА не отпустит «Спартак» далеко», – сказал Тошич, слова которого приводит ТАСС.

На данный момент подопечные Массимо Карреры занимают первое место в таблице РФПЛ (40 очков), опережая идущий третьим ЦСКА на 8 баллов.