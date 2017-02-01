«Зенит» может купить полузащитника «Кубани» Якубу

«Зенит» в зимнее трансферное окно может приобрести полузащитника «Кубани» Дениса Якубу и отдать его в аренду в «Крылья Советов», сообщает Sportbox.

В этом сезоне 20-летний хавбек молодежной сборной России провел в первенстве ФНЛ 8 матчей, результативными действиями не отметился.

Напомним, Якуба в числе группы игроков «Кубани» подал заявление в Палату по разрешениям споров в связи с имеющимися задолженностями и имеет право разорвать контракт с клубом в одностороннем порядке.

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