Прибыль от цифровых карточных игр в 2017 составит $1,4 млрд
Аналитическое агенство SuperData провело исследование рынка коллекционных карточных игр.
Согласно отчету, прибыль разработчиков от цифровых игр этого жанра в 2017 году составит $1,4 млрд (61% аудитории). Физические игры принесут создателям $4,3 млрд (39% аудитории).
Больше всего выручки в 2016 году принесла Hearthstone ($395 млн) и Shadowverse ($100 млн).
Жанр цифровых коллекционных карточных игры наиболее популярен в Азии (11,6 млн человек), а в физические ККИ больше всего играют в США (9,1 млн человек).
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