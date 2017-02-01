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Президент «Баварии»: Прошлым летом «Юнайтед» предлагал за Мюллера 100 млн евро

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс высказался о ситуации нападающего Томаса Мюллера, а также рассказал об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что после прихода в «Баварию» Карло Анчелотти немец перестал проходить в основу команды.

«Не волнуюсь по поводу Мюллера. Прошлым летом «Манчестер Юнайтед» предлагал за него 100 млн евро. Конечно, я надеюсь, что скоро Томас вновь станет игроком стартового состава. Когда Мюллер находится в отличной форме и пользуется доверием тренера, он всегда проходит в основу. Очевидно, это ключевой игрок нашей команды», – сказал Хенесс, слова которого приводит Goal.

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