Президент «Баварии»: Прошлым летом «Юнайтед» предлагал за Мюллера 100 млн евро

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс высказался о ситуации нападающего Томаса Мюллера, а также рассказал об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что после прихода в «Баварию» Карло Анчелотти немец перестал проходить в основу команды.

«Не волнуюсь по поводу Мюллера. Прошлым летом «Манчестер Юнайтед» предлагал за него 100 млн евро. Конечно, я надеюсь, что скоро Томас вновь станет игроком стартового состава. Когда Мюллер находится в отличной форме и пользуется доверием тренера, он всегда проходит в основу. Очевидно, это ключевой игрок нашей команды», – сказал Хенесс, слова которого приводит Goal.