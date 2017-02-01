«Йокерит» в гостях обыграл «Барыс»
«Барыс» дома уступил «Йокериту» (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У гостей отличились Пекка Йормака и Мика Ниеми.
Казахстанский клуб на данный момент занимает пятое место в Восточной конференции, финская команда идет восьмой на Западе.
3 февраля «Барыс» примет минское «Динамо», а «Йокерит» в тот же день сыграет на выезде с «Югрой».
Матч
Барыс - Йокерит - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы:
Йормакка (Йоэнсуу, О'Нил), 40:55 (0:1). Ниеми (Салминен, Лаюнен), 50:32 (0:2).
Место и дата
01 февраля 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
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