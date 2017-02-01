Аренда Зозули в «Райо Вальекано» отменена

Как сообщает испанское издание La Voz de Galicia, болельщики мадридского клуба «Райо Вальекано» добились отмены трансфера нападающего «Бетиса» Романа Зозули.

Ранее сообщалось, что болельщики команды поставили футболисту в вину демонстрацию украинской националистической символики, что, по их мнению, не соответствует философии клуба.



Сам игрок с обвинениями в свой адрес не согласился, и заявил следующее: «После закрытия сделки с «Бетисом», я завтра прибуду на Вальекас, надеясь помочь Райо вернуться на тот уровень, на котором он заслуживает находиться по праву. Уверен, что с моей помощью и работой всей команды мы сможем добиться подъема в Примеру, как ждут болельщики.



К сожалению, мой приезд в Испанию сопровождался недопониманием из-за журналиста, который плохо знает о настоящем моей страны и о моей карьере. Я прибыл в аэропорт Севильи в футболке с гербом моей страны, Украины, и со стихами Тараса Шевченко, поэта, которого изучали во всех школах СССР. Этот журналист написал, что на мне была футболка военизированной группировки, чья символика не похожа на герб моей страны. Бетис попросил газету уничтожить эту заметку, что она сделала немедленно, признав ошибку и попросив прощения.



Как я уже говорил на своей презентации в «Бетисе», я не связан ни с какой военизированной или неонацистской организацией. Я лишь сотрудничал с украинской армией, которая защищает мою страну», – сказал Роман.



Отметим, что контракт нападающего с «Бетисом» рассчитан до 2019 года.