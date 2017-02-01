Мачаев подарил Брандао футболку с надписью «ФМС»
Бразильский боец смешанного стиля Диего Брандао поблагодарил россиянина Мурада Мачаева за подарок.
Спортсмен получил от своего прошлого соперника футболку с надписью «Федеральная миграционная служба», в которой Мачаев выходил на взвешивание перед турниром Fight Nights 58.
«Спасибо за подарок, Мурад Мачаев. Забавная футболка, мне нравится», — написал Брандао в инстаграме.
Напомним, Брандао победил Мачаева болевым приемом во втором раунде. По прибытию в Россию у бразильского спортсмена оказался просрочен паспорт. Его прибывание в стране считалось нелегальным. Однако, вскоре Брандао получил новый документ.
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