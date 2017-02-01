Мачаев подарил Брандао футболку с надписью «ФМС»

Бразильский боец смешанного стиля Диего Брандао поблагодарил россиянина Мурада Мачаева за подарок.

Спортсмен получил от своего прошлого соперника футболку с надписью «Федеральная миграционная служба», в которой Мачаев выходил на взвешивание перед турниром Fight Nights 58.

«Спасибо за подарок, Мурад Мачаев. Забавная футболка, мне нравится», — написал Брандао в инстаграме.

Thanks for this present @machaev #respect @ufcfightpass @matchtv_channel @fightnights @ufc_russia #moscowcity #killerinstinct very Fany love it 😁😁 Фото опубликовано Diego Ceara Brandao (@diegobrandaoufc) Янв 31 2017 в 12:11 PST

Напомним, Брандао победил Мачаева болевым приемом во втором раунде. По прибытию в Россию у бразильского спортсмена оказался просрочен паспорт. Его прибывание в стране считалось нелегальным. Однако, вскоре Брандао получил новый документ.