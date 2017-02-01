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Женская сборная России разгромила Казахстан на Универсиаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Женская сборная России по керлингу одержала разгромную победу над командой Казахстана в пятом матче на Универсиаде.

Встреча, прошедшая в Алма-Ате, завершилась со счетом 14:1 в пользу спортсменок из РФ.

Напомним, на первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по результатам которого четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф, где сыграют полуфиналы, финал и матч за третье место.

Отметим, что Универсиада завершится 8 февраля.

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