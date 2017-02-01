Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Трактор4 : 3ЦСКА
Футбол  Зенит1 : 1Одд
Баскетбол  Зенит0 : 0Нижний Новгород
Хоккей  Салават Юлаев1 : 3СКА
Теннис  Гаврилова1:6, 2:5Кузнецова
Бенди  Россия- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мозякин побил бомбардирский рекорд Радулова в одном регулярном чемпионате КХЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин побил рекорд нападающего Александра Радулова по результативности в одном регулярном чемпионате КХЛ.

В проходящем в эти минуты домашнем матче с «Северсталью» Мозякин, забросив шайбу на 32-й и 39-й минутах, набрал 81-е (43+37) очко в 56 играх.

Таким образом, он сначала повторил, а затем превысил достижение Радулова: в сезоне-2010/11 Александр, выступая за «Салават Юлаев», набрал 80 (20+60) баллов в 54 матчах.

Матч

Металлург Мг - Северсталь - 6:4 (2:0, 4:3, 0:1)

Голы:

Ли (Казионов Д., Косов), 5:06 (1:0). Казионов Д. (Платонов, Ли), 18:14 (2:0). Филиппи (Береглазов, Сёмин), 20:23 (3:0). Мазур (Полак, Кагарлицкий), 24:36 (3:1). Осала (Косов, Филиппи), 28:51 (4:1). Мозякин (Зарипов, Коварж), 31:47 (5:1). Уилсон (Угаров, Карлин), 33:27 (5:2). Трунёв (Трубачёв, Вовченко), 36:04 (5:3). Мозякин (Зарипов, Ли), 38:58 (6:3). S. Lapin (Ежов), 52:27 (6:4).

Место и дата

01 февраля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вечер юбилеев и подарков в Челябинске. Как «Трактор» победил ЦСКАВечер юбилеев и подарков в Челябинске. Как «Трактор» победил ЦСКАВалерий Ничушкин впервые сыграл против родного «Трактора».«Трактор» вырвал победу у ЦСКА«Трактор» дома обыграл ЦСКА (4:3) в регулярном чемпионате КХЛ.«Йокерит» в гостях обыграл «Барыс»«Барыс» дома уступил «Йокериту» (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.Умеет Назаров вправлять мозги! Азартный тренер продлил контракт с «Нефтехимиком»Умеет Назаров вправлять мозги! Азартный тренер продлил контракт с «Нефтехимиком»Руководство «Нефтехимика» так впечатлил разгром «Ак Барса» – 8:2, что договор с рулевым нижнекамцев Андреем Назаровым тут же был продлен.«Салават Юлаев» – СКА. ОнлайнТекстовая трансляция матча регулярного чемпионата КХЛ на сайте «Советского спорта».Еременко, Хиетанен, Мозякин и Ильенко – лучшие игроки КХЛ в январеКомиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала лауреатов января.«Нефтехимик» продлил контракт с Назаровым (фото)«Нефтехимик» подписал новое соглашение с главным тренером Андреем Назаровым, сообщается на официальном сайте нижнекамцев.Леонид Вайсфельд: Вызов Капризова и Арзамасцева в сборную не станет проблемой для «Салавата»Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал вызов хоккеистов уфимского клуба Кирилла Капризова и Захара Арзамасцева в сборную России.Игорь Захаркин: Кинэн в «Салавате»? В последнее время идет очень много вбросовГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал информацию, что команду может возглавить известный канадский специалист Майк Кинэн.Момент истины для Захаркина. Превью матча «Салават Юлаев» – СКАМомент истины для Захаркина. Превью матча «Салават Юлаев» – СКАСегодня в Уфе терпящий бедствие «Салават Юлаев» встретится с лидером чемпионата СКА.Поражение «Арсенала», по два очка Кузнецова, Радулова и Тарасенко в НХЛ и вылет «Интера» из Кубка Италии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.КХЛ. «Трактор» примет ЦСКА, «Салават Юлаев» - СКА и другие матчи дня«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.Два очка Радулова и передача Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Баффало»Два очка Радулова и передача Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Баффало»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на домашнем льду обыграл «Баффало» со счетом 5:2.Борис Майоров: У «Салавата», не иначе, как запланированный спадБорис Майоров: У «Салавата», не иначе, как запланированный спадДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал сложную ситуацию, в которой оказался уфимский клуб.Борис Майоров: Сведберг в «Салавате» играет неудачно. Но почему оборона ему совсем не помогает?Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о проблемах «Салавата Юлаева» в последних матчах.«Локомотив» в серии буллитов уступил на выезде «Словану»В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» на выезде в серии буллитов проиграл «Словану» со счетом 2:3Б.КХЛ. «Авангард» проиграл «Амуру», «Нефтехимик» разгромил «Ак Барс» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.Московское «Динамо» на выезде обыграл «Медвешчак»Матч регулярного чемпионата КХЛ между хорватским «Медвешчаком» и московским «Динамо» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Динамо».«Ак Барс» пропустил восемь шайб впервые за 16 летОдин из лидеров Восточной конференции казанский «Ак Барс» в матче с «Нефтехимиком» (2:8) впервые за время существования КХЛ пропустил в свои ворота восемь шайб.Самый результативный защитник «Адмирала» Блум набрал 50-е очко28-летний защитник «Адмирала» Джонатан Блум в поединке против новокузнецкого «Металлурга» (2:3 Б) набрал 50-е (10 шайб+40 передач) очко в регулярных чемпионатах КХЛ.
Главные новости
Футбол
Трансляция матча «Зенит» – «Одд» (видео, онлайн)
Хоккей
«Салават Юлаев» – СКА. Онлайн
Футбол
Владимир Стржалковский: Банкротство «Динамо» в ближайшие годы не грозит
Футбол
Зозуля больше не сыграет в этом сезоне
Футбол
Сборная России сыграет с Голландией и Звездами футбола в одной группе на Кубке легенд
Хоккей
«Трактор» вырвал победу у ЦСКА
Хоккей
Мозякин побил бомбардирский рекорд Радулова в одном регулярном чемпионате КХЛ
Хоккей
Форвард «Омских Ястребов» Манукян установил рекорд результативности в «регулярке» МХЛ
Керлинг
Женская сборная России разгромила Казахстан на Универсиаде
Футбол
Аренда Зозули в «Райо Вальекано» отменена
все новости
Северсталь
Северсталькалендарьстатистика
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
Александр Радулов
Александр Радуловвсе новости
Сергей Мозякин
Сергей Мозякинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости