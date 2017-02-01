Мозякин побил бомбардирский рекорд Радулова в одном регулярном чемпионате КХЛ
Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин побил рекорд нападающего Александра Радулова по результативности в одном регулярном чемпионате КХЛ.
В проходящем в эти минуты домашнем матче с «Северсталью» Мозякин, забросив шайбу на 32-й и 39-й минутах, набрал 81-е (43+37) очко в 56 играх.
Таким образом, он сначала повторил, а затем превысил достижение Радулова: в сезоне-2010/11 Александр, выступая за «Салават Юлаев», набрал 80 (20+60) баллов в 54 матчах.
Матч
Металлург Мг - Северсталь - 6:4 (2:0, 4:3, 0:1)
Голы:
Ли (Казионов Д., Косов), 5:06 (1:0). Казионов Д. (Платонов, Ли), 18:14 (2:0). Филиппи (Береглазов, Сёмин), 20:23 (3:0). Мазур (Полак, Кагарлицкий), 24:36 (3:1). Осала (Косов, Филиппи), 28:51 (4:1). Мозякин (Зарипов, Коварж), 31:47 (5:1). Уилсон (Угаров, Карлин), 33:27 (5:2). Трунёв (Трубачёв, Вовченко), 36:04 (5:3). Мозякин (Зарипов, Ли), 38:58 (6:3). S. Lapin (Ежов), 52:27 (6:4).
Место и дата
01 февраля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция