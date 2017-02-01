Мозякин побил бомбардирский рекорд Радулова в одном регулярном чемпионате КХЛ

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин побил рекорд нападающего Александра Радулова по результативности в одном регулярном чемпионате КХЛ.

В проходящем в эти минуты домашнем матче с «Северсталью» Мозякин, забросив шайбу на 32-й и 39-й минутах, набрал 81-е (43+37) очко в 56 играх.

Таким образом, он сначала повторил, а затем превысил достижение Радулова: в сезоне-2010/11 Александр, выступая за «Салават Юлаев», набрал 80 (20+60) баллов в 54 матчах.



