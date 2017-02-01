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Мария Шарапова: Было тяжело пропустить ОИ, а на турниры большого шлема внимания не обращала

Источник:  ТАССКомментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая в апреле вернется на корт после дисквалификации, рассказала, как проводила 2016 год, а также поведала о своем состоянии во время ОИ-2016 в Рио, которые ей пришлось пропустить.

– Лучшее, что случилось с вами в 2016 году.
– Лучшее – это то, что мне удалось отдохнуть от физического стресса. У меня появилась возможность не думать о турнирах, о следующем матче. Появилась возможность побыть с родными, с семьей. Провести праздники с друзьями.

– Скучали по таким вещам?
– Я не знала, что по ним скучала, пока они не вернулись в прошлом году.

– А по турнирам, по эмоциям, которые они дают, соскучились?
– Мне было тяжело, когда все выступали на Олимпиаде, а я не могла участвовать. А на то, что я не играла в турнирах Большого шлема и в других соревнованиях, сильно внимания не обращала, – сказала Шарапова в интервью ТАСС.

Напомним, россиянка была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса в июне 2016 на два года. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок наказания, и спортсменка из РФ получила право вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

Отметим, что за всю профессиональную карьеру теннисистка выиграла 35 турниров WTA, в том числе 5 «мэйджоров».

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