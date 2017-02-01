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Форвард «Омских Ястребов» Манукян установил рекорд результативности в «регулярке» МХЛ

Источник:  МХЛКомментарии

Нападающий «Омских Ястребов» Артем Манукян установил рекорд результативности в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Сегодня омичи дома взяли верх над тольяттинской «Ладьей» - 3:0. Манукян отдал две голевые передачи и набрал 94 (35+59) очка в нынешнем регулярном чемпионате, установив рекорд результативности. До этого момента на счету Манукяна было 92 (35+57) балла. Этот показатель является повторением предыдущего рекорда результативности, авторами которого являлись Алексей Митрофанов и Дмитрий Михайлов.

В текущем сезоне 18-летний Манукян провел за «Омских Ястребов» 51 игру.

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