«Трактор» вырвал победу у ЦСКА
«Трактор» дома обыграл ЦСКА (4:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Алексей Кручинин, Пол Щехура (дважды) и Иржи Новотны, у гостей - Дмитрий Кугрышев, Кирилл Петров и Александр Попов.
Отметим, что по ходу встречи уральцы постоянно отыгрывались.
Челябинцы по-прежнему занимают четвертое место в Восточной конференции, столичный клуб идет вторым на Западе.
3 февраля «Трактор» примет «Северсталь», а ЦСКА в тот же день сыграет на выезде с Салаватом Юлаевым».
Матч
Трактор - ЦСКА - 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)
Голы:
Кугрышев (Денисов, Ничушкин), 24:15 (0:1). Кручинин (Якуценя, Францоуз), 26:13 (1:1). Петров (Попов, да Коста), 35:19 (1:2). Щехура (Кольцов, Кручинин), 44:10 (2:2). Попов (Петров, да Коста), 45:30 (2:3). Щехура (Якуценя), 46:25 (3:3). Новотны (Якуценя), 56:24 (4:3).
Место и дата
01 февраля 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция