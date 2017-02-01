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Сергей Тарасов: Логинову надо вновь завоевывать репутацию

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о вчерашней провокации Мартена Фуркада в отношении Александра Логинова.

Напомним, накануне у Логинова был день рождения – 25 лет. СБР поздравил биатлониста на его станице в соцсети. Но туда зашел Мартен Фуркад и написал: «Не забудьте указать главное достижение Логинова  – двухлетнюю дисквалификацию за ЭПО». Это сообщение вызвало бурю гневных комментариев и Фуркад его удалил.

- Такое только время лечит, - сказал Тарасов. - Теперь Логинову надо по-новому завоевывать репутацию. Главное больше не допускать ошибок, и со временем отрицательное отношение пройдет. Это, как человек отсидел срок и вернулся из зоны. Его же никто за это целовать не будет. Он же не из космоса вернулся, героем страны. К таким вначале во дворе относятся очень подозрительно, обходят стороной, но потом, когда видят, что человек нормальный, отношение меняется.

- То есть, не надо обращать внимание на шепот за спиной, а делать свое дело?

Именно, не отвечать на все эти выпады, а спокойно делать свое дело.

Сегодня стал известен состав сборной России по биатлону на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене, который пройдет с 9 по 19 февраля.

Мужчины: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин.

Женщины: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых. 

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