Александр Полинский: Бюджет «Русской зимы» - 20 млн
Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский рассказал о бюджете «Русской зимы».
- Бюджет традиционного соревнования по легкой атлетике «Русская зима» составляет 20 млн рублей, - рассказал Александр Полинский на специальной пресс-конференции, посвященной турниру.
XXVI соревнования по легкой атлетике «Русская зима» пройдут 5 февраля в Легкоатлетическом манеже ЦСКА.
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