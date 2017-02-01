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Александр Полинский: Бюджет «Русской зимы» - 20 млн

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский рассказал о бюджете «Русской зимы».

- Бюджет традиционного соревнования по легкой атлетике «Русская зима» составляет 20 млн рублей, - рассказал Александр Полинский на специальной пресс-конференции, посвященной турниру.

XXVI соревнования по легкой атлетике «Русская зима» пройдут 5 февраля в Легкоатлетическом манеже ЦСКА. 

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