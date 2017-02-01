СКА нанес «Салавату Юлаеву» восьмое поражение подряд, Шипачев сделал хет-трик

Петербургский СКА в Уфе одержал победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У армейцев три шайбы забросил Вадим Шипачев, для фоварда это первый хет-трик в сезоне. В составе хозяев отличился Энвер Лисин.

Отметим, в первом периоде ворота уфимцев защищал Андрей Гаврилов, а перед второй 20-минуткой его заменил Никлас Сведберг, который и пропустил три гола.

Подопечные Игоря Захаркина, проигравшие восьмой матч подряд, остались на пятом месте в Восточной конференции. В их активе 82 очка после 57 игр. Армейцы, набравшие 130 очков в 56 встречах, - лидеры Западной конференции.

3 февраля СКА встретится в Магнитогорске с местным «Металлургом», а «Салават Юлаев» примет в Уфе ЦСКА.