Фирмино оштрафован на 20 тысяч фунтов и лишен прав за вождение в нетрезвом виде

Н'Голо Канте: Мы должны думать о своей игре, а не о том, в какой форме находится «Ливерпуль»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ливерпулем» в рамках 23-го тура АПЛ.