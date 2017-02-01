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«Газпром-Югра» проиграл в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче 1/8 финала мужского Кубка ЕКВ «Газпром-Югра» на своей площадке уступил чешскому клубу «Карловарско».

Встреча между командами завершилась со счетом 3:1. Ответная игра между командами состоится 14 февраля в Чехии.

Отметим, что в четвертьфинале победитель этого противостояния сыграет либо с французским «Туром», либо с греческим клубом ПАОК, которые проведут свои матчи 1 и 15 февраля.

Кубок ЕКВ
1/8 финала
Первый матч

«Газпром-Югра» (Сургутский район, Россия) – «Карловарско» (Карловы Вары, Чехия)  1:3 (25:20, 23:25, 24:26, 18:25).

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