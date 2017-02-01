Сборная России сыграет с Голландией и Звездами футбола в одной группе на Кубке легенд

Как сообщает официальный сайт Кубка легенд, сборная легенд России сыграет командами Голландии и Звезд футбола на групповом этапе турнира имени Константина Еременко.

По итогам жеребьевки команда из РФ оказалась в группе А вместе со сборной Голландии и Звезд футбола. В группе B сыграют сборные Германии, Португалии и Италии. Победители групп встретятся в финале турнира.

«Безусловно, мы в равной мере готовимся и анализируем игру всех команд турнира, но я думаю, что сюрприз нам готовит именно Голландия, которая пропустила Кубок легенд в прошлом году, но в этом голландцы представят более чем серьезный состав: Марк Ван Боммел, Франк де Бур, а также уже игравший против нас Пьер Ван Хойдонк. Я уверен, что голландцы составят достойную конкуренцию нашей сборной», – заявил игрок сборной легенд России Егор Титов.

Напомним, Кубок легенд состоится 18-19 февраля в дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. В турнире должны принять участие Йенс Леманн, Юрий Джоркаефф, Яри Литманен, Рууд Гуллит и другие известные экс-футболисты.



