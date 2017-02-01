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Зозуля больше не сыграет в этом сезоне

Источник:  ASКомментарии

Как сообщает испанское издание AS, нападающий «Бетиса» Роман Зозуля пропустит остаток текущего сезона в соответствии с международным регламентом.

Ранее стало известно, что игрок сборной Украины не сумел перейти в «Райо Вальекано» на правах аренды. Причиной тому послужило поведение фанатов мадридского клуба, которые потребовали от руководства не подписывать футболиста, который, по их мнению, поддерживает нацистов, что не соответствует философии клуба.

Спортивный директор «Бетиса» Мигель Торресилья заявил, что футболист сильно расстроен, поскольку не ожидал такого. 

Напомним, игрок уже был заявлен за «Днепр» и «Бетис» в этом сезоне, и он не сможет перейти в новый клуб до летнего трансферного окна.

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