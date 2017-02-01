Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Трактор4 : 3ЦСКА
Футбол  Зенит1 : 1Одд
Баскетбол  Зенит0 : 0Нижний Новгород
Хоккей  Салават Юлаев1 : 3СКА
Теннис  Гаврилова1:6, 2:5Кузнецова
Бенди  Россия- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Стржалковский: Банкротство «Динамо» в ближайшие годы не грозит

Источник:  Р-СпортКомментарии

Банкротство московскому «Динамо» в ближайшие годы не грозит, заявил агентству «Р-Спорт» председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский.

Напомним, в конце прошлого года Стржалковский сообщил, что бюджет футбольного клуба планируется сократить более чем на 60%. Позднее ВФСО «Динамо» приняло решение купить у банка ВТБ 74,99% акций ФК «Динамо» за один рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом «Динамо». Сумма спонсорского договора составила 10,62 миллиарда рублей на три года.

«Можно», - сказал Стржалковский, отвечая на вопрос, можно ли говорить, что банкротство клубу в ближайшие годы не грозит.

В нынешнем сезоне бело-голубые после 24 туров лидируют в первенстве ФНЛ, на пять очков опережая «Тосно».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» может купить полузащитника «Кубани» Якубу«Зенит» в зимнее трансферное окно может приобрести полузащитника «Кубани» Дениса Якубу и отдать его в аренду «Крыльям Советов», сообщает Sportbox.Кирилл Погребняк стал игроком «Зенита-2»24-летний нападающий Кирилл Погребняк подписал контракт с «Зенитом-2».Стадион «Динамо» будет сдан в эксплуатацию весной 2018 годаРуководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов сообщил, что футбольный стадион «Динамо» в Москве будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года.Силкин лучше Карреры. Топ-10 лучших тренерских стартов чемпионата РоссииСилкин лучше Карреры. Топ-10 лучших тренерских стартов чемпионата России«Советский спорт» сравнил стартовые отрезки главных тренеров российских клубов.«Анжи» интересуется форвардом «Зенита» ДолговымПо информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», нападающий «Зенита» Павел Долгов может перейти в «Анжи».«Тосно» в товарищеском матче обыграло болгарскую «Верею»«Тосно» в товарищеском матче на сборе в Турции одержало победу над болгарским клубом «Верея» со счетом 2:0.Ильин стал игроком «Урала»«Урал» заключил долгосрочный контракт с 24-летним нападающим Владимиром Ильиным. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Марат Мустафин назначен исполняющим обязанности главного тренера «Мордовии»Марат Мустафин назначен исполняющим обязанности главного тренера саранской «Мордовии».«Анжи» прервал переговоры по аренде Дьякова«Анжи» прервал переговоры по аренде защитника московского «Динамо» Виталия Дьякова, сообщили ТАСС в пресс-службе махачкалинцев.«Мордовия» рассталась с Черышевым и БибиковымКак стало известно «Советскому спорту», в «Мордовии» произошли кадровые изменения: отправлены в отставку генеральный директор Владимир Бибиков и главный тренер Дмитрий Черышев.Панченко покинул сбор «Динамо» в ТурцииНападающий «Динамо» Кирилл Панченко покинул сбор в Турции по семейным обстоятельствам и пропустит контрольный матч с «Тоболом», сообщает официальный твиттер бело-голубых.Дмитрий Гунько: Спартаковская вертикаль уже работаетДмитрий Гунько: Спартаковская вертикаль уже работаетИнтервью «Советскому спорту» дал Дмитрий Гунько, который 24 января возглавил вторую команду красно-белых.«Спартак-2» обыграл венгерский «Шопрони» на сборе на Кипре«Спартак-2» одержал волевую победу над «Шопрони» (2:1) в первом контрольном матче на сборе на Кипре.Дмитрий Гунько: Предложение возглавить «Спартак-2» было очень неожиданнымДмитрий Гунько рассказал о своих ощущениях от назначения главным тренером «Спартака-2».«Динамо» летом намерено выкупить Панченко у ЦСКАМосковское «Динамо» не собирается расставаться с нападающим Кириллом Панченко и по окончании сезона планирует воспользоваться опцией выкупа игрока у ЦСКА, сообщил ТАСС главный селекционер бело-голубых Геннадий Голубин.Вице-губернатор Краснодарского края: О ликвидации «Кубани» речь не идетВице-губернатор Краснодарского края и куратор «Кубани» Андрей Коробка прокомментировал информацию о том, что «Кубань» может прекратить существование. Он отметил, что это не соответствует действительности.В «СКА-Хабаровск» утверждают, что выиграли борьбу у «Амкара» за Это`О (фото)«СКА-Хабаровск» в своем аккаунте в инстаграм разместил фото, на котором главный тренер команды Андрей Гордеев вручает подарок нападающему «Антальяспора» Самюэлю Это`О.Брызгалов и Дьяков перейдут в «Анжи»Защитник «Терека» Сергей Брызгалов продолжит карьеру в «Анжи», сообщает Sportbox.«Тосно» почтило память жертв блокады ЛенинградаФутболисты «Тосно» посетили монумент героическим защитникам Ленинграда.Министр спорта Мордовии: С понедельника начинаем расплачиваться с футболистамиМинистр спорта и физической культуры республики Мордовия Владимир Киреев сообщил, что задолженности перед игроками «Мордовии» начнут погашаться со следующей недели.
Главные новости
Футбол
Трансляция матча «Зенит» – «Одд» (видео, онлайн)
Хоккей
«Салават Юлаев» – СКА. Онлайн
Футбол
Владимир Стржалковский: Банкротство «Динамо» в ближайшие годы не грозит
Футбол
Зозуля больше не сыграет в этом сезоне
Футбол
Сборная России сыграет с Голландией и Звездами футбола в одной группе на Кубке легенд
Хоккей
«Трактор» вырвал победу у ЦСКА
Хоккей
Мозякин побил бомбардирский рекорд Радулова в одном регулярном чемпионате КХЛ
Хоккей
Форвард «Омских Ястребов» Манукян установил рекорд результативности в «регулярке» МХЛ
Керлинг
Женская сборная России разгромила Казахстан на Универсиаде
Футбол
Аренда Зозули в «Райо Вальекано» отменена
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости